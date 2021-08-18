❌Директору-учредителю не положена зарплата, отпуск и больничные

С директором, который является единственным учредителем ООО, не надо заключать трудовой договор, заявили в Роструде.

Вопрос «как оформляются трудовые отношения с директором, который является единственным учредителем и являются ли они вообще трудовыми» поднимается уже много лет. И что удивительно, мнения Минтруда и Роструда по этому вопросу периодически меняются.

Например, накануне на портале «Онлайнинспекция.рф» Роструд заявил буквально следующее:

«Трудовой договор с директором — единственным учредителем заключать не нужно. Также не нужно выплачивать ему зарплату, пособие по временной нетрудоспособности и предоставлять отпуск».

Как пояснили в Роструде, единственный участник своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа — директора. Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.

То есть получается, что директору не должен идти пенсионных стаж, а если это женщина, то ей не положены декретные выплаты.

Между тем напомним, что в письме № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018 Минтруд утверждал, что руководитель организации в случае, когда он является ее единственным учредителем, состоит с фирмой в трудовых отношениях и на него надо сдавать СЗВ-М.

Кроме того, ПФР в письме № 08/30755 от 07.06.2018 заявлял, что документами, подтверждающими наличие трудовых отношений с директором-учредителем является, в том числе, решение (приказ, распоряжение и т.д.) о возложении на себя функций единоличного исполнительного органа.

Коллеги, что вы думаете по поводу такого разъяснения Роструда? Согласны с мнением трудинспекторов?