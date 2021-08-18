ООО, УСН 15%, стройка, без работников. Стоит ли восстановление учета 30 тыс. руб.?

Сколько бухгалтеру брать за работу? Стройка, ООО на УСН 15%, работников нет, работает буквально несколько месяцев. Задача — восстановить учет и далее обслуживать компанию.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Взываю к коллективному разуму: ООО (стройка) на УСН 15%, без работников, работает со II кв. 2021. 70-80 платежей было. Восстановить учёт и далее обслуживание.

Какую стоимость озвучивать? Я думал 30-40 тыс. руб. за учёт и 30 тыс. руб. в квартал. Всё удалённо. Заранее спасибо!».

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В комментариях попросили уточнений:

«Вопрос что восстанавливать, какой объем и вообще какой документооборот, есть ли сотрудники? Опять же нужно понимать регион, расценки отличаются».

Автор уточняет:

«Без сотрудников, ЮФО». Есть под каждое ПП типа весь комплект. Договор-УПД/ТТН-Акт-Сверка. Короче, горка бумаг и выписка из банка, вот мои документы! ©«.

Вот что на это пишут:

«Насколько я поняла из вашей информации оборотов у компании еще нет как таковых. Конечно ввести 70-80 актов это хороший объем, но надо исходить из того, захочет ли собственник платить эти деньги?».

Автор пишет, что собственник готов, но пока не может определиться, сколько именно. В ответ посоветовали начинать с комфортной для себя суммы.

Кто-то советует сначала учет восстановить, а уже потом думать, сколько брать за квартал:

«Восстановите учёт за 2 квартал 2021 и уже потом поймёте стоит брать за квартал 30 или более. Заказчика предупредите заранее о том, что стоимость не определена».

Еще обратили внимание на тот факт, что стройка без сотрудников:

«Стройка, и без сотрудников? Ох и проверок будет впереди! Либо есть субподрядчики? Тогда попроще все же».

Автор пишет, что они сами субподрядчики. А на вопрос об исполнителях субподряда, пишет:

«Пока закупается стройматериал. Смеси там строительные кровельные материалы, метизы, краски».

В итоге пришли к выводу, что расценки вполне нормальные.

«Ну, тогда там восстанавливать-то особо... Норм расценки. 80 платежей — естественно, материалы, ну, я бы сунула на отдельный „склад“ для субподряда. А так — ничего „военного“, единственное, не сам же директор будет все делать, наемнички подтянутся, вопрос в системе оплаты — сдельная, окладная и т.п.».

У кого-то вообще мнение, что сколько заплатят — столько заплатят:

«Сколько заплатят :-). А что там восстанавливать-то? Выписку загрузил и все. Два дня по полчаса».

Коллеги, а вы ка думаете? Адекватные ли расценки?