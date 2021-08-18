Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ООО, УСН 15%, стройка, без работников. Стоит ли восстановление учета 30 тыс. руб.?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Сколько бухгалтеру брать за работу? Стройка, ООО на УСН 15%, работников нет, работает буквально несколько месяцев. Задача — восстановить учет и далее обслуживать компанию.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Взываю к коллективному разуму: ООО (стройка) на УСН 15%, без работников, работает со II кв. 2021. 70-80 платежей было. Восстановить учёт и далее обслуживание.

Какую стоимость озвучивать? Я думал 30-40 тыс. руб. за учёт и 30 тыс. руб. в квартал. Всё удалённо. Заранее спасибо!».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Нюансы применения ФСБУ 5/2019 „Запасы“». Он пройдет 20 августа, начало в 11:00 по Мск.

В комментариях попросили уточнений:

«Вопрос что восстанавливать, какой объем и вообще какой документооборот, есть ли сотрудники? Опять же нужно понимать регион, расценки отличаются».

Автор уточняет:

«Без сотрудников, ЮФО». Есть под каждое ПП типа весь комплект. Договор-УПД/ТТН-Акт-Сверка. Короче, горка бумаг и выписка из банка, вот мои документы! ©«.

Вот что на это пишут:

«Насколько я поняла из вашей информации оборотов у компании еще нет как таковых. Конечно ввести 70-80 актов это хороший объем, но надо исходить из того, захочет ли собственник платить эти деньги?».

Автор пишет, что собственник готов, но пока не может определиться, сколько именно. В ответ посоветовали начинать с комфортной для себя суммы.

Кто-то советует сначала учет восстановить, а уже потом думать, сколько брать за квартал:

«Восстановите учёт за 2 квартал 2021 и уже потом поймёте стоит брать за квартал 30 или более. Заказчика предупредите заранее о том, что стоимость не определена».

Еще обратили внимание на тот факт, что стройка без сотрудников:

«Стройка, и без сотрудников? Ох и проверок будет впереди! Либо есть субподрядчики? Тогда попроще все же».

Автор пишет, что они сами субподрядчики. А на вопрос об исполнителях субподряда, пишет:

«Пока закупается стройматериал. Смеси там строительные кровельные материалы, метизы, краски».

В итоге пришли к выводу, что расценки вполне нормальные.

«Ну, тогда там восстанавливать-то особо... Норм расценки. 80 платежей — естественно, материалы, ну, я бы сунула на отдельный „склад“ для субподряда. А так — ничего „военного“, единственное, не сам же директор будет все делать, наемнички подтянутся, вопрос в системе оплаты — сдельная, окладная и т.п.».

У кого-то вообще мнение, что сколько заплатят — столько заплатят:

«Сколько заплатят :-). А что там восстанавливать-то? Выписку загрузил и все. Два дня по полчаса».

Коллеги, а вы ка думаете? Адекватные ли расценки?

Подборка полезных мероприятий

Разместить