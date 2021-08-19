Хотим отзывы про «Точку». И точка!

Банк «Точка» специализируется на услугах для бизнеса. Для нашего проекта «Рейтинг компаний» собираем ваши мнения про этот банк для предпринимателей.

У банка высокий уровень лояльности среди клиентов — 74% из них потом рекомендуют этот банк. Почему-то у «Точки» пока нет ни одного отзыва в нашем рейтинге компаний? Это нужно срочно исправить.

Если вам понадобится отправить платежку в нерабочие дни — банк ее примет. В конце прошлого «пандемийного» года — команда банка сняла честный ролик про страдания бизнеса. И попыталась подбодрить людей.

Неплохо отзывались о банке и в нашей группе «Красном уголке бухгалтера».

Кстати, у «Клерка» есть удобный калькулятор по выбору банка для РКО.

А чего вам хотелось бы поменять в работе банка? Что-то добавить? Или, наоборот, убрать? Расскажите, а мы обязательно передадим банку ваши отзывы.

Срочно ждем ваши комментарии.