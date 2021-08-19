💉80% привитых сотрудников и порядок отстранения от работы являются рекомендациями, а не обязанностью работодателя

Разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора в отношении вакцинации сотрудников носят рекомендательный характер, а не обязательный. За ответами по вопросам о прививках против ковида надо обращаться в Роспотребнадзор.

Об этом сообщил Минтруд в письме от 10.08.2021 № 14-2/ООГ-7691.

«Отмечаем, что указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника», - отмечено в письме.

Как отметили в ведомстве, за подробными ответами по вопросам о вакцинации сотрудников или похожими надо обращаться Роспотребназдор.

Вакцинация сотрудников или ее проведение, в том числе и от ковида, не регулируется трудовым законодательством. Она предусмотрена нормативно-правовыми документами в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Исполнительный орган в сфере эпидемблагополучия – Роспотребнадзор. А значит туда и надо направлять все вопросы.

Напоминаем, Минтруд совместно с Роспотребнадзором в конце июля дали разъяснения работодателям в отношении:

вакцинации сотрудников против ковида и отстранения непривитых;

правил подсчета норматива;

достижения коллективного рабочего иммунитета только при 80% привитых.