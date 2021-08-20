Власти хотят запретить использование одноразовой посуды, упаковки и других товаров. Всего 28 видов

28 видов одноразовой упаковки и товаров хотят запретить. Речь о ватных палочках, пластиковых трубочках и посуде, цветных бутылках ПЭТ, упаковках для яиц, коробках и пачках для табачной продукции, некоторых видах пакетов.

Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Предложение направлено в Минпромторг.

По его словам, некоторые виды товаров и одноразовых упаковок сложны в переработке, а для некоторых из них — она невозможна. Цель министерства — отказаться от их использования в течение нескольких лет.

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — сказал министр.

Цитата по «РГ».

На «Клерке» в мае писали, что пластиковую посуду и ватные палочки в России запретят.

Можно, наверное, вообще на бумажную посуду перейти. Вот только она дороже. Для сравнения, упаковка пластиковых стаканов 0,5 л обойдется в 205 руб., а бумажных — того же объема и в том же количестве — в 399 руб. Разница очевидная.

Ранее союз потребителей предложил вернуть возможность продажи продукции в свою тару.