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Секретаря нельзя обязать отправлять по почте письма или вести кадры

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не может заставлять секретаря выполнять работу курьера или кадровика бесплатно. То есть прописать в должностной инструкции такие обязанности нельзя.

Об этом отметил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Секретарь может отправлять письма или вести кадры, но только как совместитель.

Просто прописать в трудовом договоре или должностной инструкции обязанности других работников нельзя.

А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».

Если работодатель хочет, чтобы работник выполнял не только свои обязанности, но и другие, то надо:

  • или оформить совмещение должностей за дополнительную плату (допсоглашение к трудовому договору);
  • или оформить совместительство (второй трудовой договор на выполнение обязанностей других работников в свободное от работы время).

Как правильно оформить подработку — читать тут.

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