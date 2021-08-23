Секретаря нельзя обязать отправлять по почте письма или вести кадры

Работодатель не может заставлять секретаря выполнять работу курьера или кадровика бесплатно. То есть прописать в должностной инструкции такие обязанности нельзя.

Об этом отметил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Секретарь может отправлять письма или вести кадры, но только как совместитель.

Просто прописать в трудовом договоре или должностной инструкции обязанности других работников нельзя.

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Если работодатель хочет, чтобы работник выполнял не только свои обязанности, но и другие, то надо:

или оформить совмещение должностей за дополнительную плату (допсоглашение к трудовому договору);

за дополнительную плату (допсоглашение к трудовому договору); или оформить совместительство (второй трудовой договор на выполнение обязанностей других работников в свободное от работы время).