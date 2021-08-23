Секретаря нельзя обязать отправлять по почте письма или вести кадры

Работодатель не может заставлять секретаря выполнять работу курьера или кадровика бесплатно. То есть прописать в должностной инструкции такие обязанности нельзя.
Об этом отметил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Секретарь может отправлять письма или вести кадры, но только как совместитель.
Просто прописать в трудовом договоре или должностной инструкции обязанности других работников нельзя.
А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».
Если работодатель хочет, чтобы работник выполнял не только свои обязанности, но и другие, то надо:
- или оформить совмещение должностей за дополнительную плату (допсоглашение к трудовому договору);
- или оформить совместительство (второй трудовой договор на выполнение обязанностей других работников в свободное от работы время).
Как правильно оформить подработку — читать тут.