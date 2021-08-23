Налоговики лишили компанию права на вычеты из-за «технических компаний» в цепочке. Суд решил иначе

Налоговики не дали налогоплательщику получить вычеты по НДС и налогу на прибыль. По их мнению, в цепочке контрагентов были «технические компании». Суды же встали на сторону налогоплательщика.

Рассказал налоговый юрист Игорь Павельев в группе «Мир налогов» в Facebook.

«Свежая судебная практика, которая свидетельствует о том, что по вопросу допустимости применения налоговой реконструкции в делах связанных с доначислением НДС и налога на прибыль по мотиву взаимодействия налогоплательщика с «техническими компаниями», рано ставить точку.

Арбитражным судом Уральского округа 06.08.2021 было рассмотрено дело № А76-11675/2020, краткая фабула которого заключается в том, что налогоплательщик закупая сельхозпродукцию у организаций, применяющих ЕСХН, искусственно включил в цепочку поставки сельхозпродукции ряд «технических компаний» с целью необоснованного применения налоговых вычетов по НДС.

Проведя выездную налоговую проверку, налоговый орган отказал налогоплательщику в праве на применение налоговых вычетов по НДС и в праве учесть при исчислении налога на прибыль расходы, понесенные налогоплательщиком при взаимодействии с «техническими компаниями».

По итогам рассмотрения дела, суды признали решение налогового органа недействительным в части доначисления налога на прибыль и пришли к выводу о том, что налоговый орган был обязан учесть при исчислении налога на прибыль реально понесенные налогоплательщиком расходы, рассчитанные исходя из документов, полученных самим налоговым органом от реальных поставщиков сельхозпродукции с учетом расчетов, представленных налогоплательщиком после проведения проверки.

Таким образом, суд отклонил доводы налогового органа об отсутствии первичных документов, позволяющих установить реально понесенные расходы налогоплательщика (т.к. все первичные документы, оформлялись реальными поставщиками на «технические компании», а не на налогоплательщика) и отсутствие со стороны налогоплательщика действий, направленных на раскрытие сведений о реальных параметрах заключенных сделок, поскольку реальных поставщиков сельхозпродукции и реальные сделки, в рамках которых она приобреталось, были установлены самим налоговым органом при проведении налоговой проверки.

Дело № А76-11675/2020, на мой взгляд, примечательно двумя интересными аспектами.

Во-первых, из рассмотренного дела, следует вывод о том, что для получения права на налоговую реконструкцию налогоплательщик может ссылаться не на раскрытые им первичные документы (которые как правило отсутствуют), а на параметры сделок с реальными поставщиками товаров (работ, услуг), которые были выявлены самим налоговым органом при проведении проверки, даже несмотря на то, что первичные документы реальными поставщиками были оформлены на «технические компании», а не на налогоплательщика.

(которые как правило отсутствуют), а товаров (работ, услуг), которые были выявлены самим налоговым органом при проведении проверки, даже несмотря на то, что первичные документы реальными поставщиками были оформлены на «технические компании», а не на налогоплательщика. Во-вторых, рассмотренное дело примечательно и тем, что налоговый орган, в ходе его рассмотрения, ссылался на правовую позицию ВС, высказанную в рамках рассмотрения дела печальной известной «Фирмы Мэри», при рассмотрении которого было отменено Постановление АС Уральского округа по делу № А76-46624/2019, который рассматривал и настоящее дело, и такие ссылки АС Уральского округа были отклонены по мотиву того, что обстоятельства дела № А76-46624/2019 не аналогичны обстоятельствам, установленным в рамках рассмотрения дела № А 76-11675/2020, что дает надежду на то, что правовая позиция ВС, высказанная по делу № А76-46624/2019 бездумно, на автомате, по всем делам связанным с правом налогоплательщика на применение налоговой реконструкции, применяться судами не будет«.