ИП забыл подать на УСН при регистрации. Что делать? Закрыть-открыть не предлагать

ИП забыл подать уведомление на УСН при регистрации. Деятельность не велась, штраф при сдаче декларации будет минимальный. Но бухгалтера больше заботит вопрос с налогами при купле-продаже недвижимости. Если купит на ОСНО, а продаст на УСН, покупка без НДС.

Спросили в «Красном угнолке бухгалтера».

«ИП открыт 17.06.2021. Деятельность не велась. Заявление на УСН в течение 30 дней не подали. Отчетность за 2 кв. никакую не подавал. С УСН на этот год пролетел? У кого есть опыт?».

В комментариях советуют закрыть ИП и открыть сразу же по-новой.

«УСН можно в этом году получить, только если закрыть ИП и открыть по-новой».

Автор пишет, что клиент не хочет так делать:

«Не хочет закрываться. Хочет брать ипотеку и покупать коммерческую недвижимость».

По словам автора, ипотека уже в процессе. А кто-то свой случай описывает с закрытием-открытием :

«У нас в этом году клиент специально открывал ИП под конкретный крупный договор. Нужна была ОСНО, но каким-то чудным образом при открытии ему посоветовали советчики сразу написать на УСН. В итоге срывалась сделка. Что сделал: закрыл ИП и через неделю открыл новое. Переживал что ОГРНИП другой и сделка пропадёт. Но все прошло, со слов поставщика ему без разницы ИНН остался прежний, на договоре не отразилось».

Еще советуют пока патент взять по аренде. А также сдать единую декларацию со штрафом:

«Деятельности не было: выручки нет, НДС нет, прибыли нет. Штраф за несданную вовремя отчётность небольшой».

В большей степени автора волнует вопрос, как быть с налогами при покупке и продаже недвижимости.

«Если приобрёл недвижимость на ОСНО, а через пару лет будет продавать на УСН, то платить будет только 6 процентов. Верно? Покупает без НДС».

На это пишут, что да, все верно.

Кроме того, предположили, что если по факту сдаются декларации по УСН, платятся авансы налоговая может счесть, что компания (или ИП) применяет УСН.

«А разве при условии оплаты авансовых платежей и сдачи отчётности по УСН, налоговая не считает, что применялась УСН? Было где-то письмо по этому поводу на „Клерке“» ·

На «Клерке» недавно об этом писали. Но там пришлось судиться. А вот что пишут на комментарий: