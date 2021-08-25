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👵👴Титов предложил снизить пенсионный возраст до 55 лет. А выходить на пенсию или нет — выбор каждого

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минимальный возраст для выхода на пенсию предложили установить на отметке в 55 лет. А еще предложили дать людям возможность самостоятельно докупать себе пенсионный стаж для увеличения размера пенсии.

С такими предложениями выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Сегодня мы предлагаем уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию. А поскольку он работающий, то с него, соответственно, и взносы берут очень высокие — у нас 30% составляет ставка по социальным страховым взносам <...> Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение», — рассказал Титов.

По словам Титова, каждый человек должен получить право самостоятельно решать, когда выходить на пенсию. А минимальный возраст для выхода — установить 55 лет.

«Мы предлагаем 55 лет сделать минимальным возрастом выхода на пенсию. Но ее размер будет зависеть от трудового стажа и доходов. То есть будет выбор: выйти раньше и получать маленькую пенсию или выходить, когда уровень пенсии будет удовлетворять ожиданиям», — пояснил он.

Уполномоченный по правам бизнесменов также предложил ввести «возможность покупать стаж». Эта система, по его словам, существует во многих странах: «если человек хочет дополнительно купить себе стаж, то есть увеличить свои пенсионные выплаты, он может доплатить за это сам из своих накоплений».

По материалам «ТАСС».

Отметим, что предложенная Титовым идея о покупке стажа давно уже законодательно реализована. Можно платить добровольные взносы в ПФР и получить стаж и баллы. Минимальный размер взносов в 2021 году — 33 770,48 рублей.

Оплатив 33 770,48 рублей, гражданин заработает 1 год стажа, нарастит свои баллы на 1,048, то есть добавит к своей будущей пенсии 103 руб. 61 коп.

Что касается выбора по возрасту выхода на пенсию, то он тоже есть и сейчас. Только минимальный возраст начинается не с 55 лет, как предлагает Титов, а с 60/65 лет. Ранее ПФР активно продвигал систему более позднего выхода на пенсию с последующим увеличением пенсии. Мы об этом писали и даже делали расчеты.

Временный добровольный отказ от пенсии: кому это выгодно?

ПФР утверждал, что отложенный выход на пенсию – это выгодно для пенсионеров. Сейчас, после того, как возраст подняли, эту агитацию ПФР прекратил, так как вряд ли найдутся желающие выйти на пенсию не в 65, а в 70 лет ради небольшой прибавки.

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