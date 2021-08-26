Налоговики рассказали, как компания уточнилась на 13 млн и избежала штрафов на 5 млн и ВНП

Уточнение компанией налоговых обязательств на сумму более 13 млн руб. привело к тому, что к ним не пришли с выездной проверкой. И заодно не начислили штрафов на сумму более 5 млн руб.

Налоговики по республике Алтай об этом рассказали на своем сайте.

При проведении мероприятий налогового контроля в отношении организации «А» сотрудниками УФНС России по Республике Алтай установлена схема по привлечению «технических» компаний, не ведущих реальной экономической деятельности. В совокупности установленные факты и взаимные связи обстоятельств свидетельствовали о неправомерном принятии к вычету НДС в сумме порядка 13 млн рублей.

Что насторожило налоговиков:

компания не представила документы о проявлении должной осмотрительности;

отсутствие оплаты по сделкам в полном объеме;

длительные рассрочки по оплате;

отсутствие обязательных для сделок документов;

цены отличались от рыночных.

Кроме этого налоговым органом в рамках проведенных мероприятий собраны доказательства, свидетельствующие, что заявленные работы фактически были выполнены собственными силами Общества, а также с привлечением сторонних предприятий – «спецрежимников».

В итоге представителей компании пригласили на комиссию, где предложили уточниться. Что позволило избежать выездной проверки.

Это все, конечно, хорошо и гладко расписано. Но вот иногда бывают совсем другие способы склонить руководство компании к сотрудничеству. Как в этом случае.