Налоговики потребовали от компании первичку, которую, по мнению директора, выкинул арендодатель, пока его не было в офисе. Бухгалтеры считают, что либо он чего-то недоговаривает, либо стоит писать заявление в полицию.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У знакомого ФНС запросила первичку за 2018-2020 год. Раньше фирма работала в Москве, потом в 2020 он переехал в Краснодар, весь год не работал и за московский офис не смог заплатить, арендодатель пустил других, всю его первичку выкинули.

Что теперь делать и какие последствия? Как ему правильно поступить? Лично я с таким не сталкивалась. Ну, допустим, по НДС они могут устроить встречную проверку, а вот по остальным расходам, уменьшающим налог на прибыль, что? Доначислят налог?

Пожалуйста, не советуйте по банк-выписке восстанавливать контрагентов (это невозможно). Может кто сталкивался с подобным?».

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В комментариях попросили уточнить, по какой статье НК требование, но автор поста ее не смогла назвать, обещала уточнить.

А вот еще пишут:

«Как пример: Документы могло в новом офисе залить водой и они были испорчены: нужно брать справку от Управляющей компании о том, что такое было. В остальных случаях есть обязанность хранить документы. Даже если есть подтверждающие документы о том, что документы выброшены, — ответственность на руководителе».

А кто-то пишет, что не может арендодатель так просто выкинуть документы или имущество. Возможно, директор просто не хочет аренду платить, вот и не обращается.

«Не может арендодатель выкинуть имущество и документы арендатора. Скорее всего, подал в суд на расторжение договора аренды (если он еще не закончился). Если остались долги по аренде, арендодатель также должен был подать в суд на возмещение долга. Приставы приезжают к арендодателю, описывают и забирают всё, что от него осталось. Думаю, ваш директор лукавит. Обратиться в Москву за документами — значит, что нужно оплатить аренду. Если же арендодатель действительно выкинул документы, то директор может заявить на него в полицию и выйти в суд. Тогда у него будут на руках документы для налоговой о том, что архив утерян».

Кто-то из практики примеры приводит — толку на арендаторов в суд подавать, ничего не взыскать.

«Сколько на моей памяти сбегало у нас арендаторов, в суд подали только на 3, и то впустую. Правда бухгалтерские документы никто не оставлял, только мебель и иногда компы. Нет смысла на всех должников в суд подавать, только издержки одни на это, а платить никто не будет. Даже по решению суда. Нет ни у кого ничего, и все тут».

Есть мнение, что никто скорее всего и не выкидывал имущество или документы:

«Я думаю, что никто имущество и не выкидывал. У нас, например, оно лежит в постройке типа сарай. Те, кто его оставляют, сбегают очень аккуратно. И на возврат не рассчитывают. Ни разу никто своего назад не попросил, так как никто платить не хочет. И действия строго по закону иногда наносят дополнительный ущерб, увы».

А по налоговикам вот что пишут:

«Сейчас ИФНС закрывает проверки по 2018 году, т. к. подходит срок 3 года, и они запрашивают первичку. Либо есть не закрытый разрыв по НДС в цепочке контрагентов. Вот и ищут, с кого взыскать в бюджет деньги».

Вообще, просят само требование предоставить, так как мало информации. Директор там утверждает, что это по камеральной проверке, но по датам не бьется. А вот что в ответ пишут:

«Нет, не может быть камеральной за 2018, 2019, 2020. Видимо нужно с бухгалтером разговаривать. С переездом это не связано. Скорее всего, пришла встречная проверка по поручению сторонней налоговой. Нужно смотреть ситуацию подробно».

Также рекомендовали заявить в полицию по факту пропажи документов. Хотя бы отсрочку в исполнении требования получить.

Коллеги, а что вы думаете? Пишите в комментариях.