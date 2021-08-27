👉 Комментарий эксперта по судьбоносному прецеденту о запрете блокировать личные счета ИП

Верховный суд запретил налоговикам блокировать личные счета предпринимателей для взыскания задолженности перед бюджетом. Эксперт прокомментировала этот прецедент.

Об запрете ВС блокировать личные счета ИП на «Клерке» вчера писали.

Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.

«Теперь налоговики не смогут во внесудебном порядке блокировать личные счета граждан. К такому выводу пришел Верховный суд, заявив, что при наличии долгов по налогам у индивидуального предпринимателя Федеральная налоговая служба не имеет права требовать блокировки банковских счетов ИП, предназначенных для личных целей, а не предпринимательских.

Для судебной практики, на мой взгляд, это действительно очень важное дело со совершенно справедливым, прецедентным решением. Сейчас в практике довольно редко можно увидеть случаи, когда в споре между надзорными органами и человеком побеждает именно человек и суд встает на его сторону.

И более того, это решение должно стать ключевым при разрешении аналогичных правовых проблем, касающихся защиты граждан от внесудебного взыскания. Поскольку в действительности чаще всего у человека в буквальном смысле могут отобрать последние средства к существованию просто по решению бюрократа».