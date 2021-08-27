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Работодатель не может ограничивать разбивку второй части отпуска по количеству дней

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель может давать отпуск хоть по два дня на выходные. Но только по соглашению сторон. Устанавливать конкретные части второй половины отпуска нельзя.

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 08.07.2021 № 14-2/ООГ-6477.

Напоминаем: работодатель должен предоставить 14 дней отпуска подряд. Остальную часть можно разбить на части по соглашению между работодателем и работником.

Минтруд отметил, что отпуск предоставляется по графику отпусков. Разбить отпуск на части можно по соглашению между работником и работодателем. Главное — предоставить 14 дней отпуска без разделения. Остальную часть — без разницы как.

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Но раз разбивка отпуска на части производится по соглашению сторон, то значит, что работодатель не может в локальных документах определить обязательное количество дней отпуска этой части.

То есть установить обязанность отгуливать отпуск 14, 7 и 7 дней нельзя.

Кроме этого, Минтруд отметил, что отпуск может начинаться и с выходного дня.

Значит, работодатель по договоренности с сотрудником может предоставлять вторую часть отпуска по два дня на субботу и воскресенье. Так как минимальное количество дней второй части отпуска также не урегулировано в ТК.

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