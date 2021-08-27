Работодатель не может ограничивать разбивку второй части отпуска по количеству дней

Работодатель может давать отпуск хоть по два дня на выходные. Но только по соглашению сторон. Устанавливать конкретные части второй половины отпуска нельзя.

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 08.07.2021 № 14-2/ООГ-6477.

Напоминаем: работодатель должен предоставить 14 дней отпуска подряд. Остальную часть можно разбить на части по соглашению между работодателем и работником.

Минтруд отметил, что отпуск предоставляется по графику отпусков. Разбить отпуск на части можно по соглашению между работником и работодателем. Главное — предоставить 14 дней отпуска без разделения. Остальную часть — без разницы как.

Но раз разбивка отпуска на части производится по соглашению сторон, то значит, что работодатель не может в локальных документах определить обязательное количество дней отпуска этой части.

То есть установить обязанность отгуливать отпуск 14, 7 и 7 дней нельзя.

Кроме этого, Минтруд отметил, что отпуск может начинаться и с выходного дня.

Значит, работодатель по договоренности с сотрудником может предоставлять вторую часть отпуска по два дня на субботу и воскресенье. Так как минимальное количество дней второй части отпуска также не урегулировано в ТК.