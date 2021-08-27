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Отправлять сканы документов налоговикам можно в любом удобном для себя формате

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Рубрика Налоговые проверки
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Сканы документов по требованиям налоговиков чаще всего отправляют в формате PDF. Стандарта тут нет, отправлять можно в любом удобном формате, хоть в виде фотографий.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Села сканировать документы для ответа на требование из налоговой (для передачи по ТКС), и заморочилась: в каком формате и с каким разрешением. Может быть кто-нибудь недавно передавал? Подскажите, пожалуйста».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».

В комментариях советуют в формате PDF сканировать. И уточняют, в каком качестве:

«Больше 300 dpi не ставьте, будут много весить. У меня ч/б PDF 200 dpi, все видно».

Кто-то просто по ТКС все письмом отправляет:

«Я просто письмом по ТКС отправлю, загружать по документу муторно, да и не все формы есть что запрашивают».

Еще один довод за PDF, но предупреждают, что в один ответ все может не влезть:

«PDF. Но порой приходится не одним ответом отсылать, так как есть ограничение по суммарному весу файлов в ответе».

Прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом глава УФНС по Владимирской области:

«Да любой формат, удобный налогоплательщику. И лучше не Word и Excel, даже если именно в них просят. У налоговой целые IT-отделы, сами разберутся. А когда Excel просят, делаем PDF или фото, потом в Excel вставляем. Они это ж просят, дабы себе подсчет упростить, а мы легких путей не ищем».

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