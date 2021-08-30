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💡 Работник уходит в отпуск с последующем увольнением? Рассчитать его надо перед отпуском

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Рубрика Кадровый учет
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Сотруднику, который уходит в отпуск с последующим увольнением, надо выдать трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет в последний рабочий день перед отпуском.

Такое мнение высказал Минтруд в письме от 06.07.2021 № 14-2/ООГ-6377.

Если работник взял отпуск с последующим увольнением, то согласно ст. 127 ТК днем увольнения считается последний день отпуска.

То есть произвести окончательный расчет, выдать трудовую и другие документы, связанные с работой, надо в последний день работы перед отпуском.

Отпуск с последующим увольнением: когда сдавать СЗВ-ТД – читать тут.

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