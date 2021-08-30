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Удаленщики чаще берут подработку, чем офисные работники

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Рубрика Трудовые отношения
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Сотрудники, работающие из дома, в два раза чаще где-то подрабатывают, чем офисные.

Нам хотелось бы узнать ваше мнение.

А вот такие результаты показал опрос SuperJob:

22% россиянин, которые работает в офисе, помимо основной работы имеют подработку. А каждый второй работает только на одной работе, но хочет найти дополнительный источник заработка.

А те, кто работает из дома, имебт подработку;

  • 41% — удаленщики;
  • 39% — дистанционщики.

Напоминаем: удаленная работа выполняется в стандартное рабочее время, а дистанционная — в любое свободное, без привязки к графику работодателя.

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