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За сдачу крови на больничном положен только один выходной

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Работодатель должен предоставить сотруднику-донору, сдавшему кровь во время больничного, только один выходной день.

Такого мнение придерживается Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

При сдаче крове во время ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику предоставляется другой выходной. На это указывает ч. 3 ст. 186 ТК.

Временная нетрудоспособность в этой статье ТК не указана.

Поэтому, при сдаче крови на больничном сотруднику не положен выходной за день сдачи крови.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика». Он пройдет 9 сентября в 11:00 по Мск.

А вот допвыходной за день после сдачи крови предоставить надо.

Новый работодатель не должен давать выходные за ранее неиспользованные дни отдыха за сдачу крови. Но может – читать тут.

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