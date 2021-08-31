За сдачу крови на больничном положен только один выходной

Работодатель должен предоставить сотруднику-донору, сдавшему кровь во время больничного, только один выходной день.

Такого мнение придерживается Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

При сдаче крове во время ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику предоставляется другой выходной. На это указывает ч. 3 ст. 186 ТК.

Временная нетрудоспособность в этой статье ТК не указана.

Поэтому, при сдаче крови на больничном сотруднику не положен выходной за день сдачи крови.

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А вот допвыходной за день после сдачи крови предоставить надо.