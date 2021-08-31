Налоговики интересуются вами у ваших контрагентов? Возможна выездная проверка

Если по вашей компании прилетают требования вашим поставщикам — скорее всего, ждите выездную проверку. Очень похоже на предпроверочный анализ.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос из разряда „Что бы это значило“... В короткий срок, почти в один день, нескольким нашим поставщикам пришли требования по нам, как покупателю, за 2018-2020 годы. Как думаете, чего хотят?».

В комментариях пишут, что, скорее всего, хотят доначислить налоги. А еще пишут, что тоже встречки постоянно прилетают:

«Да нам постоянно прилетают встречки. Сейчас нашим клиентам мозг выносят с авансовыми счетами-фактурами, т.к. мы ведем учет в разрезе счетом. По каждому счету у нас предоплата остается. А клиент ведет учет в общем, и остатки у него по платежам висят — итого по авансу идет, а в разрезе — нет. Налоговая не врубается, как это».

Еще у автора спросили, не сдавал ли кто за них декларацию:

«А что они требуют у поставщиков ваших? Какие документы ? Вы с НДС? Декларации за вас никто не сдавал? Если у вас с НДС порядок, а многим поставщикам требования по вам, возможно, это предпроверочный анализ».

Автор пишет, что обычная встречная проверка:

«Обычная встречка — все документы, договоры, УПД, транспортные накладные, информация о контактных лицах и доставке».

Советуют оценить по концепции выездных проверок:

«Оцените по концепции планирования выездных себя. Ну, или пообщайтесь в своей инспекции. Лучше подготовиться сейчас, если будет выездная».

Почти единогласно в комментариях пишут, что готовится ВНП, судя по всему.

А еще кто-то свой случай описывает:

«А мне в один день прилетело 4 встречки по покупателям, написанные как под копирку, из 14-й налоговой г. Москвы, к которой ни один из покупателей отношения не имеет, ну и мы тоже...».

А кому-то сразу шесть блокировок прилетало из той же налоговой:

«Если вас успокоит, то мне прилетело шесть блокировок на счёт из той же 14-й. Две нормальных и четыре копии один в один. А по телефону сидит молодой человек и орет, что уже послали разблокировку».

Еще на кого-то просто наорали, что, мол, ошибка, бывает: