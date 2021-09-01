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Налоговики то требования суют в письма, то патент присылают в виде требования. Где логика?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики продолжают слать требования в виде писем, уведомлений, сообщений, хотя недавно в ФНС им так делать запретили. А иногда бывает наоборот — например, ИП прислали патент на новую точку в виде требования.

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский напомнил об этом на своей странице в Facebook .

ФНС сообщила в письме от 20.05.2021 № ЕА-4-26//6895, что налоговики имеют право истребовать документы только в виде требования, которое должно соответствовать приложению № 17 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628. За неисполнение такого требования — штраф.

Если же требование так не оформлено, а прислано в виде письма, уведомления или сообщения — его исполнять обязанности нет, и штрафовать за это нельзя.

Об этом писали не так давно в новостях.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?»

В комментариях пишут:

«Так и раньше не особо разрешалось, если системно толковать нормы :-) Видимо, кто-то особо одаренный подсказал, как инспекторам злоупотреблять с направлением запросов, и понеслось. Заметили эту массовость, начиная с 2019 примерно. Хорошо, что лавочку прикрывают».

Кто-то постоянно пытается доказать налоговикам, что они неправы:

«Постоянно получаем эти требования-письма. Сколько спорила, доказывала, будучи на больничном по ковиду... Теперь есть аргументы! Причем, письма такие шлют в рамках ВНП!».

А кто-то давно уже разработал лайфхак:

«В ответ на письмо с вложением pdf-файла всегда отписываемся, что файл не читабелен. Но это не останавливает налоговую от тупого доказывания через скрин экрана компа инспектора с табличкой движения таких писем, где есть столбец „получено НП“.

Причём по регламентам программы ТКС, НП получает письмо даже не в момент открытия письма, а в момент входа в программу (кажется так).

И смешно, и грустно одновременно... и непонятно, на что рассчитывает налоговая».

Еще пишут, что налоговики теперь все письма как требование шлют. Кому-то патент прислали на новую точку как требование:

«Они тут патент на новую точку прислали как требование. ИП на патенте, все всегда вовремя платит и тут, бац, требование. Пока открывалось, и не знали что думать. Открылось — хотелось плеваться и бить тяжелым».

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