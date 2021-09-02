Безработица по стране составила 4,5%, а рынок труда вернулся на уровень до пандемии

Рынок труда в стране вышел на допандемийный уровень, свидетельствуют данные Росстата. Средний уровень безработицы 4,5%, по сравнению с прошлогодним 4,6-4,7%.

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он пояснил, опираясь на данные Росстата, что сейчас уровень безработицы в России составляет 4,5%, в прошлом году было 4,6-4,7%.

Министр также рассказал, что в период пандемии наблюдался серьезный рост числа граждан, вставших на учет в центрах занятости. Этот показатель достигал 3,7 миллиона человек. На сегодняшний день в центрах занятости стоит на учете около одного миллиона граждан.

Котяков отметил, что 58% из них не имеют ни высшего, ни среднего профессионального образования. По его мнению, под этих людей нужно формировать долгосрочные образовательные программы.

По материалам, «РГ».