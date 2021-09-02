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Власти скорректируют правила удаленной работы

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Рубрика Трудовые отношения
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Нормы по удаленной и дистанционной работам будут дополнительно урегулированы подзаконными актами. Сейчас — ТК и локальные документы работодателя.

О разработке новых подзаконных актов в сфере удаленной и дистанционной работы рассказал глава Минтруда Антон Котяков на Восточном экономическом форуме:

«Это все [удаленка и дистанционка] регулируется локальным документом между работодателем и работником, в том числе режим работы, условия выхода на работу, обеспечение работника средствами для производства, чаще всего компьютером. В принципе эта сфера в общем глобальном смысле зарегулирована, а какие-то особенности регулируются локальными актами», — отметил Котяков.

Для полного урегулирования данного вопроса на законодательном уровне до конца 2021 года будут подготовлены дополнительные подзаконные акты:

«В них появятся целые разделы и документы, регламентирующие трудовые отношения с работниками на удаленке», — доуточнил глава Минтруда.

Цитаты по «РБК».

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

Напоминаем, работодатели могут заключать трудовые договоры с тремя новыми режимами работы:

  1. дистанционный (вне по графику работы работодателя);
  2. удаленный (по стандартному графику);
  3. гибридный (выполнение трудовой обязанности периодически в офисе, периодически на дому).

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