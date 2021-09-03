Работодатель должен включать дистанционщиков в график отпусков

На дистанционного работника распространяются все нормы ТК, в том числе и отпуск. А значит, его надо включать в график отпусков. Иначе — штраф на компанию до 50 тыс. рублей.

Такое разъяснение дал Минтруд в майском письме.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. Причем дистационщики — не исключение. Им тоже надо предоставлять отпуск в соответствии с ТК.

В график отпусков включаются все сотрудники компании, в том числе и дистанционные, отмечают в Минтруде.

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А значит, невключение дистанционных работников в график — штраф по ч. 1, 2 ст. 5.27. КоАП:

предупреждение или штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — на должностное лицо;

штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — на ИП;

штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — на компанию.

За повторное нарушение штрафы выше.