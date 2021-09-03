Не пришла пенсионная выплата в 10 тыс. — нужно обращаться в ПФР

Выплата в 10 тысяч рублей положена всем пенсионерам без исключения. Списать выплату за долги нельзя, а при определении дохода семьи для пособия — она не считается.

Пенсионный фонд разместил на своем сайте вопросы и ответы по единовременной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам.

В том числе, там разъяснили:

Что делать, если деньги так и не пришли. Могут ли списать эту выплату за долги. Учтут ли эту выплату при определении доходов семьи для других пособий.

Кроме того, отдельным пунктом сказано, что эта выплата положена всем пенсионерам, даже работающим, или тем, кто получает пенсию по потере кормильца или по инвалидности:

Право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Что делать, если деньги не пришли?

В таком случае пенсионеру необходимо обратиться в ПФР. Либо позвонить в отделение, либо обратиться электронно через онлайн-приемную. Также можно обратиться в ближайшую Клиентскую службу фонда либо отправить им письмо по почте. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.

Могут ли списать единовременную выплату за долги?

Согласно указу о выплате, 10 тысяч рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения ПФР автоматически маркируют выплату как не подлежащую для списания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки государства?

Нет, единовременная выплата 10 тысяч рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

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