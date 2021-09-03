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📚 Может ли работодатель хранить копии документов после увольнения? Ответ Роструда

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Персональные данные сотрудников — это больная тема кадровиков и бухгалтеров. Так как без них не получается оформить сотрудников, а их хранение без согласия — штраф на компанию до 150 тыс. рублей.

Редакция «Клерка» задала вопрос в Роструд через сайт Онлайнинспекция.рф:

«Может ли работодатель хранить копии документов после увольнения? Например, копию паспорта или СНИЛС?»

В Роструде ответили, что хранить копии документов, которые входят в личное дело, можно только с согласия работника.

При отсутствии такого согласия копии документов должны быть возвращены увольняемому или уничтожены.

Если работодатель не возьмет такое согласие, то его могут оштрафовать по п. 2 ст. 13.11 КоАП:

  • от 6 тыс. до 10 тыс. рублей — на физлиц;
  • от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — на должностное лицо;
  • от 30 тыс. до 150 тыс. рублей — на компанию.

Скачать образец заполнения согласия на обработку персональных данных.

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