📚 Может ли работодатель хранить копии документов после увольнения? Ответ Роструда

Персональные данные сотрудников — это больная тема кадровиков и бухгалтеров. Так как без них не получается оформить сотрудников, а их хранение без согласия — штраф на компанию до 150 тыс. рублей.
Редакция «Клерка» задала вопрос в Роструд через сайт Онлайнинспекция.рф:
«Может ли работодатель хранить копии документов после увольнения? Например, копию паспорта или СНИЛС?»
В Роструде ответили, что хранить копии документов, которые входят в личное дело, можно только с согласия работника.
Если работодатель не возьмет такое согласие, то его могут оштрафовать по п. 2 ст. 13.11 КоАП:
- от 6 тыс. до 10 тыс. рублей — на физлиц;
- от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — на должностное лицо;
- от 30 тыс. до 150 тыс. рублей — на компанию.
Скачать образец заполнения согласия на обработку персональных данных.