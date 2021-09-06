Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе? Бесплатный вебинар завтра

Бухгалтера могут вызвать на разговор не только налоговики, но и ОБЭП (ОЭБиПК). Очень часто бывает путаница, куда именно вызывают — то ли просто «поговорить», то ли это полноценный допрос. Как это различить?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?». Он пройдет завтра, 7 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре расскажем, что нужно знать о беседе, опросе и допросе:

в чём различия этих форм общения;

как нормативно эти формы общения регламентированы;

как фиксируются сведения, которые получает сотрудник правоохранительного органа в ходе общения;

что делать, если в протоколе допроса не совсем точно записан смысл сказанного?

Спикер — Наталья Мельникова, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области в сфере уголовного процесса.

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