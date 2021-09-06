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Рестораны применяют разные ставки НДС. Не стоит пугаться при изучении чека

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Рубрика НДС
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Ставка НДС зависит от вида продукции, которую продает кафе. Например, полуфабрикаты — по ставке 10% НДС, а еду собственного производства — 20%.

Участник «Красного уголка бухгалтера» скинул скриншот чека, который ему выдали в ресторане. Его смутило то, что в блюдах — разные ставки НДС:

«Научите, пожалуйста, в чём тут логика?».

впы

Кто-то ответил вкратце:

«Мясо-молочка НДС 10%, остальное — 20%».

Другие — подробнее:

«Выше верно написали — продают готовые полуфабрикаты просто разогретые. Это колбаска и блины с индейкой. В перечне продовольственных товаров для ставки 10% есть полуфабрикаты мясосодержащие в тесте и всякие колбасы».

И это мнение подтвердили в большинстве.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования». Он пройдет 20 сентября в 11:00 по Мск.

Но многие интересовались, где кафе с такими маленькими ценами вообще нашли:

  • «А где вы такое кафе нашли?! Стоимость обеда очень приятная».
  • «К черту подробности. Где это кафе? :-)».

Напоминаем: к продукции общепита применяются ставки НДС в размере 10% и 20%. Ставка 10% применяется, если соблюдены следующие условия:

  1. продукция, в том числе готовая, является продовольственным товаром (пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ);
  2. код продукции по ОКПД2 или ТН ВЭД ЕАЭС, содержится в одном из соответствующих Перечней.

Ставка 20% применяется, если эти условия не соблюдены.

Отмена НДС для кафе — читать тут.

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