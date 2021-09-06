Рестораны применяют разные ставки НДС. Не стоит пугаться при изучении чека

Ставка НДС зависит от вида продукции, которую продает кафе. Например, полуфабрикаты — по ставке 10% НДС, а еду собственного производства — 20%.
Участник «Красного уголка бухгалтера» скинул скриншот чека, который ему выдали в ресторане. Его смутило то, что в блюдах — разные ставки НДС:
«Научите, пожалуйста, в чём тут логика?».
Кто-то ответил вкратце:
«Мясо-молочка НДС 10%, остальное — 20%».
Другие — подробнее:
«Выше верно написали — продают готовые полуфабрикаты просто разогретые. Это колбаска и блины с индейкой. В перечне продовольственных товаров для ставки 10% есть полуфабрикаты мясосодержащие в тесте и всякие колбасы».
И это мнение подтвердили в большинстве.
Но многие интересовались, где кафе с такими маленькими ценами вообще нашли:
- «А где вы такое кафе нашли?! Стоимость обеда очень приятная».
- «К черту подробности. Где это кафе? :-)».
Напоминаем: к продукции общепита применяются ставки НДС в размере 10% и 20%. Ставка 10% применяется, если соблюдены следующие условия:
- продукция, в том числе готовая, является продовольственным товаром (пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ);
- код продукции по ОКПД2 или ТН ВЭД ЕАЭС, содержится в одном из соответствующих Перечней.
Ставка 20% применяется, если эти условия не соблюдены.
Отмена НДС для кафе — читать тут.