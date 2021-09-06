Налоговики списали в счет погашения штрафа авансовые платежи и пени по УСН. Бухгалтеры советуют жаловаться вплоть до ЦА ФНС.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Возникла следующая ситуация: налоговая списала у ИП на УСН 6% уплаченные им авансовые платежи и пени по УСН в счет погашения штрафа 10 000 руб.

Штраф правомерный, ИП от него не отказывался, ждал решения из налоговой, чтобы оплатить. Заявлений на зачет никаких не писал.

Я что-то упустила и сейчас это нормальная практика, производить зачет без заявлений налогоплательщика? Письмо в налоговую на отмену произведенных зачетов, конечно же, написали. Ждем ответа».

В комментариях пишут:

«Ну, они просто задействовали принципы единого налогового платежа :-). По сабжу — бред какой-то. Помимо налоговой, надо жаловаться в центральный аппарат на самоуправство»

Автор в ответ пишет, что закон о едином налоговом платеже пока не приняли.

Еще пишут, что это ненормально. Нужно требовать возврата.

Коллеги, а у вас такое было? Налоговики такое хоть как-то оправдывают? Кроме того, что «это не мы, это программа»?