Налоговики списали в счет погашения штрафа авансовые платежи и пени по УСН. Бухгалтеры советуют жаловаться вплоть до ЦА ФНС.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Возникла следующая ситуация: налоговая списала у ИП на УСН 6% уплаченные им авансовые платежи и пени по УСН в счет погашения штрафа 10 000 руб.
Штраф правомерный, ИП от него не отказывался, ждал решения из налоговой, чтобы оплатить. Заявлений на зачет никаких не писал.
Я что-то упустила и сейчас это нормальная практика, производить зачет без заявлений налогоплательщика? Письмо в налоговую на отмену произведенных зачетов, конечно же, написали. Ждем ответа».
В комментариях пишут:
«Ну, они просто задействовали принципы единого налогового платежа :-). По сабжу — бред какой-то. Помимо налоговой, надо жаловаться в центральный аппарат на самоуправство»
Автор в ответ пишет, что закон о едином налоговом платеже пока не приняли.
Еще пишут, что это ненормально. Нужно требовать возврата.
Коллеги, а у вас такое было? Налоговики такое хоть как-то оправдывают? Кроме того, что «это не мы, это программа»?