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Нельзя так просто взять и отменить МРОТ, сказали в правительстве

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Рубрика Общество. Люди. События
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Татьяна Голикова заявила, что просто отменить минимальный размер оплаты труда нельзя, это повлечёт хаос. На него завязано много пособий и соцвыплат.

«И второй момент, который вы обозначили, — это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», — сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.

Вице-премьер напомнила, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать, так как это касается социального благополучия населения.

На «Клерке» недавно писали, что в Госдуме предложили вовсе отказаться от МРОТ. Зато через некоторое время предложили поднять прожиточный минимум до 25 тысяч руб. Самое интересное, что это был один и тот же депутат.

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