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Прожиточный минимум предложили поднять до 25 тыс. рублей. Эксперты против

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Рубрика Экономика России
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В Госдуме предложили увеличить прожиточный минимум до 25 тыс. рублей. Но эксперты против такой позиции. Так как при увеличении ПМ возрастет и МРОТ, а это может привести к массовым сокращениям.

С предложением о повышение прожиточного минимума выступил первый зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев:

«При увеличении размера прожиточного минимума до 50-100 тысяч рублей, можно оказать влияние на товарную массу, однако при повышении до 25 тысяч рублей не скажется на ценах, а также темпах инфляции. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — сказал Арефьев.

Цитата по «URA.RU».

Но эксперты против такого подхода. Увеличение прожиточного минимума приведет к увеличению МРОТ. Что может повлечь массовые увольнения:

«Бизнес отреагирует на это [увеличение ПМ и МРОТ]. Ему придется перестраивать систему оплаты труда. Тем, кто получает много, например, сократить. А тем, кто получает мало, повысить. Либо начать оптимизацию количества рабочих мест, сокращать их.

Повышение МРОТ всегда за собой тянет не только вопросы, связанные с инфляцией, а в первую очередь — с состоянием рынка труда. Может так статься, что благое дело — повышение МРОТа в два раза — обернется ростом безработицы», 
— рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов.

Цитата по «Комсомольской правде».

По мнению Александра Сафронова, повышение ПМ и МРОТ может также сказаться и на уровне цен, то есть они тоже повысятся.

Напоминаем, с 1 января 2022 года МРОТ планируют поднять 13 617 рублей. В 2021 году он составляет 12 792 рубля.
Друзья, а как вы считаете, надо повышать прожиточный минимум и МРОТ?

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