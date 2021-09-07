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💥 Сбой в столичной 26-й инспекции: блокируют счета, требуют декларации по транспортному или земельному налогу

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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26-я инспекция по Москве из-за программного сбоя блокирует счета за неуплату транспортного налога, даже если транспорта у компании уже давно нет. А еще требует декларации по земельному налогу.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Отжигает 26-я ИФНС: заблокировали счет в связи с непредставлением декларации по транспортному налогу. Транспорт продан еще в 2014 г., что у них там опять за проблемы. Ну сколько можно? Позор».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС». 28 сентября, начало в 14:00 по Москве.

В комментариях недоумевают:

«А разве не отменили декларации по транспортному и земельному налогам с 2021?».

На это пишут, что да, отменили. Но налоговики все на программный сбой валят:

«Именно. Что отменили и по транспортному и по земельному. Но им же закон не писан. Сотрудник „техсбой“ имеет право творить все, что вздумает. Как священная корова. Остановить его и помешать ему никто не вправе».

А кто-то пишут, что им из той же инспекции прилетело по земельному налогу

«У нас за неуплату земельного налога. Тоже 26 и тоже сегодня. А это у нас сбой в системе, угу».

Советуют писать жалобу. Автор уточнила, что в первую очередь, жалобу, или письмо о снятии блокировки. Советуют параллельно оба действия:

«Ну вам быстрее надо снять блокировку, параллельно. Жалобу будут долго рассматривать, а вам надо быстрее снять».

Кто-то считает, что лучше сначала жалобу:

«Лучше сразу жалобу. Письмо они имеют право рассматривать один месяц! При этом не факт, что рассмотрят, ответят, отреагируют. А при жалобе за три дня должны бы среагировать».

Возник спор. По регламенту на жалобу реагируют дольше, но есть мнение, что по факту они быстрее реагируют.

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