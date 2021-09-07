🏥 Отстраненные сотрудники тоже должны проходить медосмотры

Отстранение от работы не препятствует прохождению сотрудниками обязательного периодического медосмотра.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
В ТК указано, что работники должны проходить обязательные предварительные, и внеочередные периодические медицинские осмотры. Исключения для отстраненных сотрудников не предусмотрены.
Для прохождения медосмотра работодателю надо издать приказ и составить список работников, которые должны пройти медицинский осмотр.
Приказ составляется в произвольной форме. Можно на фирменном бланке при его наличии.
Скачать образец приказа о проведении периодического медосмотра.