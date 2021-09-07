Работодателям надо проводить СОУТ каждого нового рабочего места. Даже если раньше оно было в компании

Должность ранее была исключена из штатного расписания. При ее повторном введении все равно надо проводить СОУТ.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Внеплановая спецоценка условий труда должна проводиться, если в компании вводится новое рабочее место или должность.

Исключений в этом правиле не предусмотрено.

Специальная оценка условий труда: что должен знать работодатель?». Доступна только подписчикам «Платформы «Клерк 365». Становитесь подписчиком тоже. Эксклюзивная запись экспресс-семинара «». Доступна только подписчикам «». Становитесь подписчиком тоже.

Напоминаем, внеплановая СОУТ на новых рабочих местах проводится в течение 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию. Но есть и исключения.

За непроведение спецоценки работодателя привлекут к ответственности по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП: