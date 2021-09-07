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Работодателям надо проводить СОУТ каждого нового рабочего места. Даже если раньше оно было в компании

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Рубрика Охрана труда
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Должность ранее была исключена из штатного расписания. При ее повторном введении все равно надо проводить СОУТ.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Внеплановая спецоценка условий труда должна проводиться, если в компании вводится новое рабочее место или должность.

Исключений в этом правиле не предусмотрено.

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Напоминаем, внеплановая СОУТ на новых рабочих местах проводится в течение 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию. Но есть и исключения.

За непроведение спецоценки работодателя привлекут к ответственности по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП:

  • предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — должностное лицо;
  • предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — работодателя-ИП;
  • штраф в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей — компанию.

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