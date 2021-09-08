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💵 Как быть с гендиром, который оплатил свои налоги за счет компании? Ответ эксперта

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Гендиры-собственники часто путают личные финансы с деньгами фирмы. И если они платят с р/с компании свои налоги, то надо удержать эту сумму из зарплаты или доначислисть и уплатить НДФЛ и взносы.

Вопрос был задан в разделе «Клерк.Консультации».

Суть вопроса: генеральный директор со счета компании оплатил транспортный налог за свой автомобиль. Причем, машина никак не участвует в деятельности организации.

Автор вопроса поинтересовался, как избежать налоговых споров и негативных последствий в этом случае.

Ответил эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«Есть два варианта:

  1. Директор возмещает организации то, что за него оплатили. Последствий никаких
  2. Директор не возмещает то, что за него оплатили. Это расценивается доход физлица, поскольку есть экономическая выгода и надо будет удержать НДФЛ и перечислить в бюджет».
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Гендир тратит деньги компании на личные цели — актуальная проблема многих бухгалтеров. А вот и несколько вкусностей напоследок:

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