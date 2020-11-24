Директор ходит по магазинам и ресторанам с корпоративной картой. Что с этим делать и как его вразумить?

Директор использует корпоративную карту в личных целях — покупки в магазинах, рестораны. Общая задолженность под 400 тысяч. Бухгалтер беспокоится, что с этим делать.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»,

«Генеральный директор, он же единственный учредитель расплачивается корпоративной бизнес-картой в ресторанах, магазинах продуктов. Долг по 71 сч. 400 000р. Что с этим делать? 400 тыс. руб. это не только рестораны конечно, но они имеют место быть».

В комментариях первым делом поинтересовались:

«А документы в компании есть регламентирующие такие расходы, типа на представительские?».

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Автор пишет что их нет. И заодно спрашивает, что так можно было, «сделать документы и кушать в ресторанах»?.

На это отвечают, что можно. Еще и продукты можно покупать.

«Конечно, можно. Не только есть в ресторанах (хотя, это самая „правильная“ трата), но и закупать продукты. У нас была такая практика, поскольку в гости прилетали партнеры/клиенты/поставщики. Некоторые из них селились в гостевом доме владельца компании, соответственно, там же обедали. Еще продукты закупались в офис для обедов сотрудникам (был свой повар). К сожалению, сейчас у меня нет связи с бухом, не могу попросить образцы документов, по которым проводилось все, но проблем не было ни разу за много лет. Все проводилось именно как расходы. Единственное, чего я не спросила- как проводилась покупка всяких глистоклещегонок для уличного кота, который приходил поесть на крыльцо. Вот правда, не знаю 😂».

Кто-то карту отобрать советует. А кто-то пишет, что могут быть проблемы по 115-ФЗ и начисление НДФЛ.