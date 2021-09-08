С выплат по 15 тыс. рублей военным не уплачивается НДФЛ

Выплата военнослужащим и силовикам является финансовой соцпомощью по указу Путина. А значит, с полученных 15 тыс. рублей уплачивать НДФЛ не надо.

Об этом сообщил Минфин в письме от 02.09.2021.

Не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им соцподдержки в соответствии с законодательными актами, в том числе актами и указами Президента.

Перечисленные 15 тыс. рублей военным и силовикам относятся именно к этим выплатам. А значит, НДФЛ не уплачивается.

Напоминаем, 31 августа Владимир Путин подписал указы о выплате по 15 тыс. рублей военным и силовикам.

Ранее на «Клерке» писали, что социальные выплаты хотят защитить от списания по кредитным долгам.