👉 Работодателям надо сдавать СЗВ-ТД даже на совместителей

СЗВ-ТД заполняется в отношении всех сотрудников, с которыми в компании или у ИП заключены договоры. В том числе и на совместителей.

Вопрос бы задан в одном из ВК-сообществ:

«Пришло уведомление на двух сотрудников, которые оформлены как внешние совместители. В 2020 г на них я не подавала СЗВ-ТД о выборе ведения трудовой книжки, т.к. это должен был сделать работодатель по основному месту их работы. Или я должна была подать по ним СЗВ-ТД о приеме? Какие мои дальнейшие действия, подскажите, пожалуйста».

В комментариях ответили, что на совместителей при приеме, переводе и т.д. надо тоже сдавать СЗВ-М:

«Подавать на совместителей все то же самое, один в один как по основному месту работы, но с галкой „совместитель“. И данные на 2020 год. И приём, и увольнение, и перевод на другую должность (если постоянно)».

А кто-то посоветовал просто позвонить в ПФР и уточнить информацию:

«Да позвоните в ПФР, в чем проблема. В лоб не ударят. Не знаю, как в вашем регионе, у нас всегда доброжелательно все объясняют».

Напоминаем, СВЗ-ТД сдается на всех работников, с которыми заключаются договоры. И совместители — не исключение.

Главное — поставить отметку в поле «Совместительство».