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📜 Налоговики требуют документы на бланке уведомления о вызове. Давать или нет?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Когда налоговики присылают запрос документов на бланке уведомления о вызове в инспекцию — есть универсальное письмо для ответа. Хотя есть мнение, что если немного запрашивают — можно и дать. А стоит ли?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как реагировать на запрос документов от налоговой, если такой запрос приходит как уведомление о вызове».

В комментариях пишут:

«Думаю, нужно смотреть по ситуации, и смотря какая статья НК в уведомлении. Скорее всего, у инспектора не было подходящего бланка, чтобы сделать корректный запрос. Если документы в небольшом количестве, можно отправить и не выпендриваться. Но если запрос с бесконечным списком или другой какой подвох, то нужно писать ответ о том, что требование не соответствует формату запроса и просьбу: уточнить на нужном бланке».

Кто-то саркастично воспринял предыдущий комментарий:

«У инспектора не было подходящего бланка. Обалдеть. Просто шок».

Автор поста сарказм поддержала:

«В последнее время прям беда с этими бланками, видимо! Зачастили с некорректными запросами».

На это пишут:

«К сожалению, на практике это часто встречается. Есть запросы, которые нетипичны и их программа попросту не дает рядовому инспектору права заменить формат, вот и выкручиваются кривыми запросами. Но проще же „закидать их тапками за это“».

По этому поводу пишут, что это — проблемы налоговиков.

«Это их проблемы. Для этого и существует Управление кадров ФНС. Не можешь работать — дай место другому».

А по существу — Сергей Кошелев, в прошлом глава УФНС по Владимирской области, недавно поделился универсальным ответом на подобные запросы налоговиков.

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