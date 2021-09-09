📜 Налоговики требуют документы на бланке уведомления о вызове. Давать или нет?

Когда налоговики присылают запрос документов на бланке уведомления о вызове в инспекцию — есть универсальное письмо для ответа. Хотя есть мнение, что если немного запрашивают — можно и дать. А стоит ли?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите, пожалуйста, как реагировать на запрос документов от налоговой, если такой запрос приходит как уведомление о вызове».
В комментариях пишут:
«Думаю, нужно смотреть по ситуации, и смотря какая статья НК в уведомлении. Скорее всего, у инспектора не было подходящего бланка, чтобы сделать корректный запрос. Если документы в небольшом количестве, можно отправить и не выпендриваться. Но если запрос с бесконечным списком или другой какой подвох, то нужно писать ответ о том, что требование не соответствует формату запроса и просьбу: уточнить на нужном бланке».
Кто-то саркастично воспринял предыдущий комментарий:
«У инспектора не было подходящего бланка. Обалдеть. Просто шок».
Автор поста сарказм поддержала:
«В последнее время прям беда с этими бланками, видимо! Зачастили с некорректными запросами».
На это пишут:
«К сожалению, на практике это часто встречается. Есть запросы, которые нетипичны и их программа попросту не дает рядовому инспектору права заменить формат, вот и выкручиваются кривыми запросами. Но проще же „закидать их тапками за это“».
По этому поводу пишут, что это — проблемы налоговиков.
«Это их проблемы. Для этого и существует Управление кадров ФНС. Не можешь работать — дай место другому».
А по существу — Сергей Кошелев, в прошлом глава УФНС по Владимирской области, недавно поделился универсальным ответом на подобные запросы налоговиков.