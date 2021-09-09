Упрощенцам надо сдавать декларации по НДС, нулевкам — по НДФЛ, иначе — блокировка счета. Так считают налоговики

Налоговики рассылают требования, где хотят декларации от тех компаний, которые не должны их предоставлять. Например, упрощенцам — по НДС, нулевкам — по НДФЛ. Грозят блокировками счетов.
Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».
«Новая фишечка у местных налоговых: со второго квартала 2021 года пошла массовая рассылка уведомлений о непредставлении налоговых деклараций, которые организации и не должны предоставлять: по НДС — упрощенцам, по НДФЛ — нулевкам, и т.д.
Причем грозятся приостановить операции на счетах, разумеется. Кажется, расчет на то, что все ринутся сдавать нулевки, которые не должны сдавать, и влетят на штрафы? С миру по нитке...
Вторую неделю пишу однообразные ответы на эти требования».
В комментариях пишут:
«У нас ещё круче: прислали штраф за непредставление декларации по УСН ИП, открытому в 2021 году».
Автор пишет, что подобный случай с ИП у них был:
«А ранее этот ИП не был зарегистрирован, потом снят с учета, потом вновь зарегистрирован? Такая ситуация у меня была однажды. Сняли с регистрации, а когда через 5 лет вновь зарегистрировал ИП, чухнулись, что что-то там не сдавалось сто лет назад. Отбились».
А кому-то из налоговой прилетело, в которой они уже не на учете:
«Нам прислала о непредставлении 6-НДФЛ из налоговой, в которой мы были зарегистрированы в прошлом году, юрадрес поменяли в 2020. Все сдаем в новую налоговую, естественно. Я даже принять в ТКС не могу это их уведомление».