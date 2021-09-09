Упрощенцам надо сдавать декларации по НДС, нулевкам — по НДФЛ, иначе — блокировка счета. Так считают налоговики

Налоговики рассылают требования, где хотят декларации от тех компаний, которые не должны их предоставлять. Например, упрощенцам — по НДС, нулевкам — по НДФЛ. Грозят блокировками счетов.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Новая фишечка у местных налоговых: со второго квартала 2021 года пошла массовая рассылка уведомлений о непредставлении налоговых деклараций, которые организации и не должны предоставлять: по НДС — упрощенцам, по НДФЛ — нулевкам, и т.д.

Причем грозятся приостановить операции на счетах, разумеется. Кажется, расчет на то, что все ринутся сдавать нулевки, которые не должны сдавать, и влетят на штрафы? С миру по нитке...

Вторую неделю пишу однообразные ответы на эти требования».

В комментариях пишут:

«У нас ещё круче: прислали штраф за непредставление декларации по УСН ИП, открытому в 2021 году».

Автор пишет, что подобный случай с ИП у них был:

«А ранее этот ИП не был зарегистрирован, потом снят с учета, потом вновь зарегистрирован? Такая ситуация у меня была однажды. Сняли с регистрации, а когда через 5 лет вновь зарегистрировал ИП, чухнулись, что что-то там не сдавалось сто лет назад. Отбились».

А кому-то из налоговой прилетело, в которой они уже не на учете: