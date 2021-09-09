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Большинство считает, что СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ должен сдавать кадровик

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Более 2/3 опрошенных ответили, что отчеты в ПФР должны сдавать кадровики. Хотя были и те, кто считает это бухгалтерскими обязанностями.

Напоминаем, в конце августа в одном из кадровом ВК-сообществе начали спорить на тему, кто должен сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Кто-то считал, что кадровики, другие — бухгалтеры. А некоторые ответили, что это обязанность юрлиц. Кого назначит гендир, тот и будет сдавать.

Опрос проводили на «Клерке»...

ВЯ

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

чм

В совокупности 75% опрошенных считают, что составление и сдача СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М — обязанность кадровика.

Однако 22% все же за то, чтобы отчеты в ПФР сдавали бухгалтеры. Скорее всего, по привычке, так как обычно все отчеты делают бухгалтеры.

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