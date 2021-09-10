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Налоговики массово обнуляют декларации по НДС у однодневок. Счет идет на миллиарды рублей

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Рубрика НДС
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Столичные налоговики начали облаву на однодневки. Если директор компании на допросе сообщает, что никаких деклараций он не подписывал, декларации обнуляют. А компаний, которые пользуются их услугами начнутся разрывы.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Помните эту статью Михаила Жуховицкого, которая наделала много шума? [Спасибо за шум, Михаил].

УФНС Москвы территориалкам поставлена задача: по однодневкам, что стоят у них на учёте, искать директоров, допрашивать по конкретным декларациям и потом обнулять их декларации. Отдельные инспекции уже на 1 000 000 000 руб. аннулировали деклараций по НДС.

По мне, так это логично».

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара с Вячеславом Василевским «Мнимые разрывы по НДС: как защитить компанию от нападок ФНС».

Редакция «Клерка» попросила у автора поста рассказать подробнее.

«Это новое указание управления. По сути для обнуления деклараций помоек, чтоб потом трясти тех, кто пользуется услугами помоек» — сказал адвокат.

На вопрос редакции, «есть ли риски, что нормальная компания попадет под каток?», он ответил:

«Нет. Аннулируют декларации только если директор от нее отказался и в ходе допроса сообщил, что не подписывал конкретную налоговую декларацию. Тогда ее обнуляют».

А на вопрос, «могут ли налоговики как-либо этого директора убедить такое сказать?», он пояснил:

«Ну если он номинал, чего его убеждать. Сам откажется. А если компания реальная, то это почти не возможно, что-то из ряда фантастики».

То есть, для нормальной компании риска стать такой однодневкой нет. Но проблемы начнутся у тех, кто пользуется услугами однодневок.

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