Работа с самозанятыми для бизнеса часто выглядит очень привлекательной — взносов нет, налог меньше (который сам самозанятый платит). Но есть определенные риски разбудить интерес со стороны налоговиков при чрезмерном увлечении.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, у кого для ООО/ИП оказывают услуги самозанятые? Какие перспективы в налоговых спорах по поводу переквалификации отношений в трудовые? Отношения долгосрочные, регулярные, ранее в трудовых отношениях не состояли. Исполнители, что характерно, в штат не стремятся, всяк нашел свой профит. А налоговики начали запрашивать доки — договора/акты. Кажется, это ж неспроста».

В комментариях пишут:

«Я думаю, повлияет на интерес налоговиков регулярность платежей в сторону одного лица-самозанятого. Сомневаюсь, что по разовым операциям будут кошмарить бизнес».

Еще пишут, что автор мало данных дал для предварительной оценки:

«Никто не даст никаких перспектив или их отсутствие по таким вводным. А требования пошли — это факт. Но я не думаю, что это будет массово у мелких. То есть, например, если у вас один самозанятый на 2 млн в год — нет смысла тратить ресурсы и доказывать что это ТД.

Налоги должны быть эффективны, затраты на администрирование должны быть меньше налога. А вот если у вас 50 самозанятых с лимитами — уже есть какой- то смысл.

При малом объёме будет просто психологический прессинг, типа вызова и звонков с угрозами, но до реальных действий в виде той же выездной вряд ли. Но опять: все в совокупности, если вы там на карандаше у них и хотят выездную сделать ( даже по другим налогам), то и тремя самозанятыми могут заинтересоваться. Тут много факторов. Свои риски оценить только вы можете».

Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.

«Прошло уже несколько лет с тех пор, как на федеральном уровне заговорили о массовом явлении — самозанятости граждан в России. Большинство из них занимается мелкой торговлей и оказанием бытовых услуг, нигде не регистрируется и не платит налоги со своих, пусть и небольших, доходов.

На первый взгляд, специальный налоговый режим НПД выглядит весьма привлекательно и имеет определенные преимущества для самого самозанятого и заказчика его услуг.

Однако, несмотря на выгодные налоговые и иные условия для самозанятых, стоит помнить и о ряде серьезных правовых рисков, которые могут повлечь за собой большие проблемы.

Один из таких рисков, требующий обязательной проработки, касается вопроса переквалификации договора с самозанятым в трудовой договор. Если сотрудничество с самозанятым гражданином используется для цели уклонения от уплаты налогов и взносов, то налоговики с высокой долей вероятности переквалифицирует гражданско-правовой договор в трудовой. Для бизнеса это чревато, во-первых, доначислением НДФЛ и страховых взносов, а, во-вторых, рядом неприятных последствий в виде различных штрафных санкций.

Причем санкции „прилетят“ как со стороны налоговых органов, так и со стороны трудовой инспекции».