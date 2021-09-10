Работодателю нельзя знакомить сотрудников с внутренними документами электронно. Только под личную подпись

При принятии сотрудника на работу, его надо знакомить с ЛНА только под личную подпись. Направление по корпоративной почте или через ЭЦП запрещено.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Со всеми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, работников необходимо знакомить под личную роспись.

Причем надо еще проставлять должность работника, дату и расшифровку подписи.

В ТК не прописана возможность применения ЭЦП в этом случае