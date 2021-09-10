Работодателю нельзя знакомить сотрудников с внутренними документами электронно. Только под личную подпись

При принятии сотрудника на работу, его надо знакомить с ЛНА только под личную подпись. Направление по корпоративной почте или через ЭЦП запрещено.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Со всеми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, работников необходимо знакомить под личную роспись.
Причем надо еще проставлять должность работника, дату и расшифровку подписи.
В ТК не прописана возможность применения ЭЦП в этом случае
А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов».
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