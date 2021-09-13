Налоговики очень не хотели признавать, что компания на УСН. Только кассация смогла их переубедить

Инспекция отказала налогоплательщику в переходе на «упрощенку» из-за отсутствия доказательств уведомления. В ситуацию вмешался суд кассационной инстанции.
Налогоплательщик решил перейти на УСН и простым письмом уведомил об этом налоговую инспекцию. Однако МИФНС письмо не получила, отказала налогоплательщику в переходе на «упрощенку» и заблокировала операции на его расчетном счете. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налоговый орган. Однако кассационный суд занял «пробизнесовую» позицию и признал действия налоговиков незаконными.
Описание дела
Частное образовательное учреждение «Еврогимназия» в мае 2019 году направило в МИФНС письмо (без уведомления о вручении и трек-номера) о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН). Затем, в июле 2019 года, гимназия зарегистрировала в МИФНС контрольно-кассовую технику (ККТ), предназначенную для учета выручки на УСН. А в октябре 2019 года «Еврогимназия» заплатила аванс по «упрощенке» за девять месяцев 2019 года. В 2020 году образовательное учреждение сдало в налоговую инспекцию декларацию опять же по УСН за 2019 год и заплатило налог.
Поэтому, по мнению МИФНС, учреждение в 2019 году должно заплатить налоги и подать декларации по общей системе налогообложения. В июле 2020 года, в рамках конфликта, налоговики заблокировали расчетный счет «Еврогимназии», после чего образовательная организация в спешном порядке подала декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал, что позволило снять блокировку со счета.
Позиция налогового органа
В МИФНС настаивали, что законно приостановили операции по счетам налогоплательщика. ЧОУ «Еврогимназия» не исполнило обязанность по уведомлению о применении упрощенной системы налогообложения в установленный срок, а значит не могло применять УСН в 2019 году.
Позиция заявителя
Письмо — уведомление о переходе на УСН не получено налоговым органом по причинам, не зависящим от налогоплательщика. При этом действия инспекции непоследовательны и противоречивы.
Инспекция не направляла требования о предоставлении отчетности по общему режиму налогообложения (ОСН) за 2 и 3 кварталы 2019 года, зарегистрировала и поставила на учет ККТ, фискальный накопитель которой предназначен для УСН, приняла декларацию налогоплательщика по УСН за 2019 год и авансовый платеж по УСН, произведенный 25.10.2019, поскольку оплату налога зачла по КБК для УСН, переплату не вернула и начислила пени по итогам представления налогоплательщиком налоговой декларации по УСН
Позиция судов
Арбитражный суд Тюменской области, в который «Еврогимназия» оспорила решение МИФНС о приостановке операций по расчетному счету, поддержал в споре налоговиков.
Суд указал, что поскольку гимназия направила в налоговую инспекцию письмо о переходе на УСН без уведомления и МИФНС его не получило, образовательное учреждение осталось на общей системе налогообложения. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Суды указали на то, что применение системы налогообложения УСН носит заявительный характер, налоговым органом статус заявителя в качестве плательщика налога по УСН в 2019 году не был признан.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа с позицией нижестоящих судов не согласился. Кассация подчеркнула, со ссылкой на позиции Конституционного и Верховного суда, что выбор режима налогообложения (общий или УСН) является правом субъекта малого или среднего предпринимательства.
Кассационный суд отметил, что правовое значение уведомления, направляемого согласно п. 1 и 2 ст. 346.13 НК РФ организациями и индивидуальными предпринимателями, изъявившими желание перейти на УСН, состоит не в получении согласия налогового органа на применение данного специального налогового режима, а в выражении волеизъявления субъектов предпринимательства на добровольное применение УСН и в обеспечении надлежащего администрирования налога, полноты и своевременности его уплаты.
Кроме того, волеизъявление хозяйствующего субъекта, соответствующего критериям применения УСН, на использование данного специального налогового режима может быть выражено не только в форме письменного уведомления, но и в форме фактического применения данного режима (уплате авансовых и налоговых платежей по УСН, представлении отчетности).
Функция налогового органа состоит в надлежащем администрировании поступающих налоговых платежей и не может быть использована для принудительного перевода налогоплательщика с УСН на общий режим вопреки волеизъявлению хозяйствующего субъекта (при условии соответствия последнего критериям применения УСН).
Суд кассационной инстанции признал решение налогового органа о приостановке операций на счетах ЧОУ «Еврогимназия» незаконным.
Мнение эксперта
Александр Чочиев, ведущий юрист налоговой практики Crowe CRS Legal:
«Число возникающих в практике споров из-за несвоевременной подачи уведомления о переходе на УСН невелико. С формальной точки зрения пропущенный срок означает необходимость уплаты налогов по общему режиму налогообложения.
Как правило, суды признают за налогоплательщиком право на применение УСН, если его поведение говорило о намерении применять этот режим, а налоговый орган молчаливо соглашался с этим, принимая налоговые платежи и получая налоговую отчетность по УСН.
Рассматриваемое постановление АС Западно-Сибирского округа продолжает общий тренд снисходительного отношения судов к добросовестным налогоплательщикам, единственным прегрешением которых является не вовремя поданное уведомление о применении УСН.
„Принудительный“ перевод таких плательщиков на общий режим, с уплатой НДС и налога на прибыль, расценивается судами как мера, явно несоразмерная масштабу нарушения».
Дело: А70-17294/2020.
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