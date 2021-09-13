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🚗 Время в пути не относится к рабочему времени. Но работодатель может сделать исключение

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Рубрика Кадровый учет
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Законодательство не относит время проезда от места жительства до места работы к рабочему. Но работодатель может включать это время в рабочее с учетом удаленности места работы. 

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф в отношении удаленщиков с разъездным характером работы:

«Как правильно определить с какого момента начинается рабочий день удаленного сотрудника, работа которого имеет разъездной характер работы? С момента посещения работником первой торговой точки или  в момент, когда он сел в автомобиль и начал движение к первому пункту назначения?».

Роструд ответил, что время, которое работник находится в пути по работе, относится к рабочему времени. При этом речь идет о поездках, которые были совершены после начала рабочего дня и до его окончания.

А время, которое нужно работнику, чтобы добраться от дома до работы или обратно, туда не относится.

Однако указанное время может включаться в рабочее время правилами внутреннего распорядка с учетом удаленности места работы.

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