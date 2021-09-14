Что ответить налоговикам, если они требуют пояснения по убыткам от пострадавшей отрасли за прошлый год?

Налоговики хотят пояснения по убыткам за прошлый (пандемийный) год с турагентства. Сроки по камеральной проверке, само собой, пропустили. А эксперт советует ответить просто пояснениями без приложения каких-либо документов.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Получили требование от 1 сентября 2021 года, в котором пишут, что при проведении камеральной проверки декларации УСН за 2020 год (сдана 29.03.21) выявлен убыток (турагентство, на минуточку), нужны пояснения. Просят КУДИР и расшифровку расходов. Сроки проведения камералки вышли.

Сижу и думаю, слать лесом?».

В комментариях пишут:

«Во-первых, сроки вышли, во-вторых, обязаны дать пояснения, но без документов. Если по декларации за 2020 г. — без корректировки».

Еще есть мнение, что можно вообще устно пояснить:

«Если требование по ст. 31 на пояснения, можно устно пояснить .Если же по камералке и уже более трех месяцев — послать, НК даёт вам на это право».

Комментрируем Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий:

«Ответить все равно что-то надо. Поэтому напишите обычное пояснение с указанием того, что в декларации все данные указаны верно и что убытки в компании получены по независящим от вас причинам. Советую указать, что ваша компания отнесена к пострадавшим отраслям и деятельность в 2020 году фактически приостановлена, но при этом вас никто не освободил от обязанности платить за аренду и выплачивать зарплату сотрудникам.

Никакой необходимости прикладывать документы к пояснению нет

Продлить сроки камералки налоговики могут только при своевременном уведомлении налогоплательщика. И пояснения такой срок не продлят. Де-юре, вы можете проигнорировать это требование, но должны тогда написать в налоговую, что требования, направленные по истечении срока камеральной проверки, являются незаконными и не подлежат исполнению».