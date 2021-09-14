Когда у налоговой сбой, она массово пишет своим бывшим

Налоговые, в которых компании раньше были на учете, массово рассылают требования своим «бывшим» компаниям. Налоговики сказали, что у них сбой, и отвечать на эти требования не нужно.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Второй день прилетают требования из „бывших“ ИФНС. Из которых ушли при смене юрадреса. И ответить им невозможно. В ИФНС опять что-то „сломалось“?».

В комментариях пишут, что да, сломалось:

«Мне на днях аналогичное пришло. Тоже не могу даже принять. Позвонила. „Сломалось“, ага. Массовая рассылка там у них произошла. Сказали, можно проигнорировать».

Кто-то пишет, что получилось ответить:

«Аналогичное требование пришло. Смогла отправить им письмо».

Автор пишет, что у нее «Астрал пугается: „у вас не подключено это соединение“». Ей ответили, что у них «Контур».

А у кого-то 6-НДФЛ налоговики требовали, который им же сдавали:

«Мне сегодня пришло уведомление о том, что 6-НДФЛ не сдан за полугодие. Пришлось отправить им их же квитанцию о приеме и извещение о вводе».

Вот еще пишут, что требуют: