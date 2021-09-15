Сколько бухгалтеров должно быть в бухгалтерии и от чего это зависит? И как убедить руководителя организации, что нужно взять еще сотрудников? Какими доводами его можно пронять?

Вопрос задали на форуме «Клерка».

«У нас в бухгалтерии всего 2 человека, сотрудников уже 124 в компании. Есть ВЭД, маркировка и прослеживаемость. Я пытаюсь убедить шефа, что мне нужны помощники. Сколько у вас работает человек в бухгалтерии и какие у вас объемы?».

И заодно прикрепили опрос, сколько сотрудников работает в бухгалтерии. Больше всего ответили, что у них один-единственный бухгалтер. А вторая большая группа ответивших указали, что их более пяти.

В комментариях к посту пишут, что количество сотрудников бухгалтерии зависитот количества обязанностей и документооборота:

«Количество сотрудников бухгалтерии зависит не столько от объемов, сколько от документооборота и обязанностей. При одинаковых оборотах может быть 200 входящих документов в день, и их надо вносить и обрабатывать вручную, а может быть 10 документов за месяц, или документы вводит оператор или робот.

И работники могут получать оклады по пятидневке и работать подолгу на одном месте, а может быть сложная система оплаты труда и постоянная текучка с прогульщиками и бесконечными больничными.

И вообще — если это одна организация — это одно, а если это 10 организаций — то совсем другое.

А чтобы доказать, что нужны помощники, надо делать хронометраж рабочего дня и считать трудозатраты каждого сотрудника в человеко-часах, ну или что-то подобное».

Вот еще мнение, на какие параметры в конкретной бухгалтерии обратить внимание:

«Думаю, что на количество бухгалтеров влияют следующие параметры:

Количество транзакций , их интенсивность и количество обрабатываемых документов. Также как организован документооборот. Часть первички могут обрабатывать операторы, например.

, их интенсивность и количество обрабатываемых документов. Также как организован документооборот. Часть первички могут обрабатывать операторы, например. Количество предприятий (ЮЛ, ИП, физических лиц).

(ЮЛ, ИП, физических лиц). Режим налогообложения .

. Сложность бизнес-процессов . Виды деятельности, диверсификация и т.д.

. Виды деятельности, диверсификация и т.д. Уровень автоматизации.

Эффективность управления бизнесом , а также эффективность работы ключевых подразделений и их уровень взаимодействия с бухгалтерией, обычно это подразделения: склад, транспортные и экспедиционные службы, отдел кадров, производство, отдел продаж и т.д.

, а также эффективность работы ключевых подразделений и их уровень взаимодействия с бухгалтерией, обычно это подразделения: склад, транспортные и экспедиционные службы, отдел кадров, производство, отдел продаж и т.д. Система мотивации на предприятии и в частности в бухгалтерии . Ясно, что если там платят по 20 тыс. руб. в месяц, то бухгалтеров больше нужно и ещё кто-то, кто будет проверять, контролировать и обучать. Если зарплаты выше рынка, то есть вероятность найма профи, который заменит собой 5 сотрудников.

. Ясно, что если там платят по 20 тыс. руб. в месяц, то бухгалтеров больше нужно и ещё кто-то, кто будет проверять, контролировать и обучать. Если зарплаты выше рынка, то есть вероятность найма профи, который заменит собой 5 сотрудников. Наличие планов, целей, стратегии, экономического отдела или хотя бы экономиста .

. Имеется или нет внешнеэкономическая деятельность.

Обороты слабо влияют».

По поводу оборотов еще высказались, что они могут быть равными при разных других условиях работы:

«Например, в розничной торговле, чтобы продать товаров на 100 млн, бухгалтеру надо обрабатывать ежедневно по нескольку десятков приходных документов касса куча платежек ежедневно всякая лабуда типа маркировки/ЕГАИС/вет.справок как минимум, пара десятков работников еще много чего.

А где-то на эти 100 млн достаточно выписать один приходный документ и один расходный и посчитать зарплату одному работнику».

Кто-то обращает внимание на такой момент: два бухгалтера должны друг друга заменять. Вдруг болезнь, отпуск или еще что-то?

«Количество бухов зависит от загруженности ещё и другой работой, так как 124 человека может обсчитать один бухгалтер. Здесь, при двух бухах, главным аргументом будет их взаимозаменяемость, а именно её отсутствие: один в отпуске, а другой заболел, и т. п. Исходя из того, что 124 человека, наверняка, создают немалый документооборот по бизнесу, директор сильно рискует попасть на несдачу отчётности и блокировку счетов».

Для данного случая стоит, пожалуй, для руководителя расписать все по пунктам, чем занимается бухгалтерия, и сколько времени на это тратит. И заодно указать на возможное «выведения из строя» обоих бухгалтеров.