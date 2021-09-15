Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Увольнение на испытательном сроке проводится только на четвертый день

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

На испытательном сроке работник может сообщить начальству об увольнении за три дня. А уволить его должны на четвертый, пояснил Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинпекция.рф. Автор вопроса предполагал, что работодатель должен уволить такого сотрудника на третий день после написания увольнения. Но ошибался.

Роструд ответил, что течение трехдневного срока при увольнении начинается со дня, следующего за днем подачи заявления.

То есть уволить надо на четвертый день.

Ошибки при увольнении сотрудников могут привести к трудовым спорам. Предлагаем просмотреть запись вебинара «Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика».

Напоминаем, процедура увольнения сотрудника на испытательном сроке не отличается от обычного увольнения.

То есть работодателю надо оформить приказ об увольнении, внести запись в трудовую книжку и произвести окончательный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить