Увольнение на испытательном сроке проводится только на четвертый день

На испытательном сроке работник может сообщить начальству об увольнении за три дня. А уволить его должны на четвертый, пояснил Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинпекция.рф. Автор вопроса предполагал, что работодатель должен уволить такого сотрудника на третий день после написания увольнения. Но ошибался.

Роструд ответил, что течение трехдневного срока при увольнении начинается со дня, следующего за днем подачи заявления.

То есть уволить надо на четвертый день.

Напоминаем, процедура увольнения сотрудника на испытательном сроке не отличается от обычного увольнения.