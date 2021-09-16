Есть ли субсидиарка после принудительной ликвидации? Разбирался ВС

Налоговики пытались взыскать 9 млн неуплаченного НДС с компании без попыток ее обанкротить. После — сами исключили ее из ЕГРЮЛ. А теперь пытаются привлечь директора той компании к субсидиарке.

Дело № 20-КГ21-6-К5.

Долг по НДС возник еще в 2014 году, вместе с пенями составил около 9 млн. руб. Шли годы, долг подрос до 11 млн. После этого налоговики усмотрели у компании признаки недействующей ( 12 месяцев не сдает отчетность и тот же срок нет движения по счетам), и принудителльно исключили ее из ЕГРЮЛ.

Долг в 11 млн налоговики решили не списывать, а в принудительном порядке взыскать его с директора (он же единственный участник).

Районный суд, указав на пропуск срока исковой давности, а также на тот факт, что сложности с уплатой налогов возникли до того момента, как директор обязан был заявить о банкротстве компании, отказал налоговикам.

Высший суд субъекта встал на сторону налоговиков, приняв их довод о том, что «директор действовал неразумно и недобросовестно, а значит, должен заплатить».

Сейчас дело в ВС. Его пытаются убедить тем, что согласно п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО», с руководителя организации можно взыскать ее долг в порядке субсидиарки, если долг возник в результате его неразумных и недобросовестных действий.

Но есть небольшая проблема. Указанный п. 3.1 ст. 3 появился в законе в 2017 году, а задолженность — гораздо раньше. Закон обратной силы не имеет, хотя налоговик и пытался в ВС убедить судей в обратном. Да и в судебном акте от апелляции ни слова не сказано о том, что же конкретно натворил директор. Только слова о недобросовестности и неразумности.

В итоге, ВС отправил дело обратно в апелляцию. Результаты пока неизвестны, так как судебного акта пока не представлено в полном объеме.

Прокомментировала, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.

«С 28 июня 2017 года у кредиторов действительно появилась возможность требовать долг от бывших директоров Общества, которое налоговая исключила из ЕГРЮЛ, на основании п. 3.1 ст. 3 ФЗ „Об ООО“.

Согласно данной норме, директора можно привлечь к субсидиарной ответственности, но только в случае, если он действительно действовал недобросовестно или неразумно. Данный факт в суде не был доказан, информации нет.

В первую очередь, необходимо установить конкретный факт: привели ли неразумные и недобросовестные действия контролирующих лиц к невозможности исполнения обязательств. В настоящий момент очень много участников, которые бросают фирмы с долгами и при этом налоговая исключает их из ЕГРЮЛ.

Необходимо выработать механизм работы налоговой, чтобы такие фирмы с долгами не были исключены из ЕГРЮЛ».