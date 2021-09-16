Несчастный случай по дороге на работу не относится к производственной травме

Сотрудник получил травму по дороге на работу. Расследовать как несчастный случай на производстве работодателю не надо.
Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф.
«Работник утром шел на работу по тротуару, примерно в 30 метрах от здания, где он работает, работника сбил велосипедист (ребенок). В результате наезда работник получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Территория, на которой произошло происшествие к учреждению, где работает пострадавший, не относится. Должен ли работодатель проводить в такой ситуации расследование несчастного случая?».
Роструд ответил, что, так как травма была получена не на территории работодателя, то ее не надо расследовать как несчастный случай.
Несчастный случай на производстве — это происшествие, в результате которого работник погиб или получил повреждение здоровья при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах работодателя.
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