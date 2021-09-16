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Несчастный случай по дороге на работу не относится к производственной травме

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Сотрудник получил травму по дороге на работу. Расследовать как несчастный случай на производстве работодателю не надо.

Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф.

«Работник утром шел на работу по тротуару, примерно в 30 метрах от здания, где он работает, работника сбил велосипедист (ребенок). В результате наезда работник получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Территория, на которой произошло происшествие к учреждению, где работает пострадавший, не относится. Должен ли работодатель проводить в такой ситуации расследование несчастного случая?».

Роструд ответил, что, так как травма была получена не на территории работодателя, то ее не надо расследовать как несчастный случай.

Несчастный случай на производстве — это происшествие, в результате которого работник погиб или получил повреждение здоровья при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах работодателя.

Кстати, ранее в Роструде сказали, что драка на работе признается несчастным случаем на производстве. Исключение — травма произошла из-за нарушения трудовой дисциплины.

Напоминаем, с марта 2022 года работодатели должны будут учитывать царапины и синяки сотрудников, полученные на работе. Подробнее — тут.

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